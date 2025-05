Doppel-Aus: FC Augsburg stellt Trainer und Sportdirektor frei

Die Zukunft von Trainer Jess Thorup und Sportdirektor Marinko Jurendic ist geklärt. Das Duo ist freigestellt worden. Das gab der FC Augsburg am Freitagabend bekannt.

Die finale Entscheidung ist am heutigen Freitag gefallen. Innerhalb des Klubs herrschte unter anderem Unzufriedenheit über die sportliche Entwicklung in den vergangenen Wochen. Zudem besteht derzeit kein Konsens hinsichtlich der zukünftigen strategischen Personalplanung – etwa in Bezug auf Kadergestaltung und Transfers.

Nach Sky Sport-Informationen ist Marc Lettau ein Kandidat, der die sportliche Führung ergänzen, aber nicht als direkter Jurendic-Nachfolger kommen soll.

Wagner ist FCA-Wunschkandidat

Derweil ist der aktuelle DFB-Co-Trainer Sandro Wagner, der die deutsche Nationalmannschaft nach dem Final Four der Nations League verlassen wird, der Augsburger Wunschkandidat für die Nachfolge von Thorup.

Stand Freitagabend gibt es allerdings weder eine Zusage noch eine Unterschrift von Wagner.

(sport.sky.de) / Bild: Imago