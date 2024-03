Doppel gegen WM-Dritten: Eishockey-Nationalteam startet WM-Vorbereitung

Österreichs Eishockey-Nationalteam der Männer startet am Ostermontag in die Vorbereitung auf die WM, die vom 10 bis 26. Mai in Tschechien stattfindet. Im ersten von fünf vorgesehenen Teamcamps trifft die Truppe von Teamchef Roger Bader in Riga am 4. und 5. April (jeweils 18.00 Uhr MESZ) zweimal auf Lettland, das im Vorjahr WM-Bronze geholt hatte. Insgesamt 25 Spieler, darunter vier Neulinge, wollen sich für die zweite Trainingswoche empfehlen.

Freilich fehlen in der ersten Trainingswoche einige Spieler, die noch mit ihren Vereinen im Einsatz sind. Angeführt wird der Kader von Dominique Heinrich, der im zweiten Spiel gegen die Gastgeber am 5. April sein 100. Länderspiel bestreiten soll. Mit von der Partie ist u.a. auch David Madlener, der gute Chancen hat, auch bei der WM der Nummer-1-Goalie zu sein.

Erstmals mit von der Partie sind die Nachwuchsleute Thomas Klassek, Patrick Söllinger, Ian Scherzer und Gregor Biber. Letzterer spielt direkt danach bei der U18-WM Division IA in Dänemark.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.