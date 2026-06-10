Doppel-Partnerin verletzt: Nächstes Williams-Match in Gefahr

Trotz ihres überzeugenden Comebacks könnte das Turnier im Londoner Queen’s Club für Serena Williams bald frühzeitig beendet sein.

Victoria Mboko (19), die Doppelpartnerin der 44 Jahre alten US-Amerikanerin, musste am Mittwoch ihr Achtelfinale im Einzelwettbewerb verletzt aufgeben. Am Donnerstag sollen die beiden eigentlich gegen Laura Siegemund und Leylah Fernandez antreten.

Mboko rutschte in ihrer Partie gegen Karolina Pliskova hinter der Grundlinie weg. Der Ausrutscher zwang die Kanadierin beinahe in einen Spagat. Wenig später gab sie das Match unter augenscheinlichen Schmerzen auf, im Anschluss wurde eine Verletzung des linken Knies als offizielle Diagnose angegeben.

Tags zuvor hatte Mboko an der Seite von Williams eine gute Leistung gezeigt. Das Toptalent und die 23-malige Grand-Slam-Siegerin gewannen ihr Auftaktdoppel gegen Nicole Melichar-Martinez (USA) und Erin Routliffe (Neuseeland) mit 7:6 (7:2), 6:2.

1376 Tage nach ihrem bislang letzten Match hatte Williams ihre aufwendig inszenierte Rückkehr in die Tat umgesetzt und sich trotz ihres fortgeschrittenen Alters und ihrer langen Wettkampfpause fit präsentiert. Auf ihre starken Grundschläge und den harten Aufschlag konnte sich die US-Amerikanerin verlassen.

Williams, die einstige Dominatorin der Tennistour, will nach ihrem spektakulären Comeback in London in der kommenden Woche auch beim WTA-Turnier in Berlin aufschlagen. Auch in Deutschland ist sie nur im Doppel gemeldet. Sollte sich Mboko schwerer verletzt haben, müsste Williams gegebenenfalls umplanen.

Eine Rückkehr auf den Court im Einzel ließ Williams bislang offen. „Im Moment ist es ein Nein. Ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich noch etwas mehr trainieren muss, wenn ich im Einzel spielen will“, hatte sie vor ihrem Auftaktmatch im Queen’s Club gesagt: „Wir werden sehen, ob ich es schaffe.“

(SID) / Bild: Imago