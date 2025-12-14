Doppelpack gegen WAC! Alajbegovic macht Salzburg zum Winterkönig

Red Bull Salzburg geht allen Durchhängern zum Trotz als Tabellenführer in die Winterpause der Fußball-Bundesliga. Beim 2:1 (1:1) gegen den WAC am Sonntag avancierte Kerim Alajbegovic zum Matchwinner der Bullen. Der bosnische Internationale traf in der 7. Minute zur Führung, ehe er in der 86. Minute den verdienten Heimsieg des Leaders fixierte. Dejan Zukic hatte für den Cupsieger per Foul-Elfmeter (35.) ausgeglichen.

Für Salzburg vergab Petar Ratkov beim Stand von 1:1 außerdem einen schwach geschossenen Elfmeter (79.). Der WAC rutschte nach der 17. Runde somit aus den Top sechs der Liga. Für Ismail Atalan war es im vierten Spiel als Chefcoach der Wolfsberger die dritte Niederlage.

Letsch weiter nicht dabei

Sein Salzburger Gegenüber Thomas Letsch sah den Auftritt seines Teams weiter vom Krankenbett aus, der Deutsche wurde an der Linie wieder von seinem Assistenten Kai Hesse vertreten. Lange brauchten die Hausherren vor nur 5.760 Zuschauern nicht, um den Weg zur Winterkrone freizumachen. Der in die Startelf beorderte Alajbegovic schlug mit einer sehenswerten Direktabnahme zu, nachdem die WAC-Defensive eine Lainer-Flanke nicht klären konnte. Bei den Wolfsbergern fehlten mit dem gesperrten Chibuike Nwaiwu und dem verletzten Dominik Baumgartner zwei Stammkräfte.

Alajbegovic‘ fünftem Saisontor hätte wenige Minuten später das zehnte von Petar Ratkov folgen können. Der Serbe profitierte fast von einem misslungenen Ausflug von Nikolas Polster, der U21-Nationaltorhüter rettete gerade noch. Nach 20 Minuten war der Salzburger Anfangselan aber zu Ende. Die erste Torchance der Wolfsberger durch Markus Pink – Alexander Schlager kam rettend aus seinem Gehäuse (20.) – offenbarte, dass die Kärntner besser ins Spiel kamen. Ratkov schoss noch knapp am Tor vorbei, ehe Joane Gadou bei einem Ball in den Strafraum zu ungeschickt agierte und Donis Avdijaj am Bein traf. Zukic verwertete vom Elferpunkt sicher.

Bei den Salzburgern agierte der bereits verwarnte Soumaila Diabate gefährlich nahe an Gelb-Rot. Der Mittelfeldmann blieb nach der Pause in der Kabine, der lange verletzt ausgefallene Valentin Sulzbacher kam zu seinem Comeback bei den Profis – und sah Minuten später ebenfalls Gelb. Zukic versuchte sich aus der Distanz, auf der Gegenseite setzte Ratkov bei einer weiteren Unsicherheit von Polster einen Kopfball über das leere Tor. Der Torjäger traf dann doch, Referee Alain Sadikovski ahndete jedoch einen davor erfolgten Schubser an WAC-Kapitän Nicolas Wimmer (62.).

Ratkov scheitert, Alajbegovic trifft

Salzburg gelang es trotz Feldüberlegenheit zunächst nicht, Tempo aufzunehmen, um die WAC-Abwehr auszuhebeln. Die Wolfsberger hatten in der 72. Minute durch Cheick Mamadou Diabate sogar die Chance auf das 2:1, nachdem Schlager einen Freistoß völlig falsch berechnete. Jacob Rasmussen rettete vor der Linie. Salzburg agierte in der Schlussviertel dann mit deutlich mehr Nachdruck.

Ratkov scheiterte an Polster, nachdem Mads Bidstrup von Emmanuel Chukwu am Fuß getroffen wurde. Der eingewechselte Yorbe Vertessen traf außerdem nach einem Krätzig-Querpass aus wenigen Metern nicht ins leere Tor (84.). Alajbegovic zeigte schließlich erneut seine Klasse und traf aus knapp 20 Metern platziert. Der 18-Jährige verletzte sich beim Jubeln am Knöchel und musste vom Feld. Salzburg verteidigte das Resultat über die Zeit. Sulzbacher musste kurz vor dem Abpfiff noch mit Gelb-Rot vom Platz.

Die Tore im VIDEO:

Tor – 1:0 Kerim Alajbegović (7.)

Tor – 1:1 Dejan Zukić (35./Elfmeter)

Tor – 2:1 Kerim Alajbegović (86.)

(APA) / Bild: GEPA