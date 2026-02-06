Doppelschlag! Austria schockt Salzburg früh

Zum Frühjahrsauftakt in der ADMIRAL Bundesliga gibt es gleich eine große Überraschung. Die Wiener Austria geht bei Tabellenführer Red Bull Salzburg mit einem frühen Doppelschlag mit 2:0 in Führung.

Abubakr Barry brachte die Gäste in der Mozartstadt mit einem Traumtor mit 1:0 in Führung (21.). Der Torschütze holte nur kurz darauf eine Ecke heraus. Diese brachte Sanel Saljic zur Mitte, wo Johannes Eggestein aus kurzer Distanz verwertete (24.).

Eggestein erhöht für die Austria in Salzburg

Beinahe kamen die Bullen durch Edmund Baidoo wieder heran, ein Tor wurde jedoch aufgrund einer knappen Abseitsstellung zurecht aberkannt (32.).

