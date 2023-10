Doppelschlag durch Mudryk & Broja: Chelsea kann doch noch siegen

Nach nur einem Punkt aus den jüngsten drei Runden hat Chelsea in der englischen Fußball-Premier-League wieder voll angeschrieben.

Die „Blues“ feierten am Montag einen 2:0-Auswärtssieg gegen Fulham und rückten damit auf Tabellenplatz elf vor. Der 100-Millionen-Euro-Transfer Mykhailo Mudryk sorgte in der 18. Minute für die Führung und erzielte damit in seinem 24. Einsatz für Chelsea sein erstes Tor.

Gleichzeitig beendete der Ukrainer eine 302-minütige Wartezeit des Ex-Champions-League-Siegers auf einen Liga-Treffer. Wenige Sekunden später legte Armando Broja nach einem Abwehrfehler von Fulham das 2:0 für die Gäste nach.