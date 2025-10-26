Doppelspezialist Miedler verpasst dritten Wien-Titel

Tennis-Doppelspezialist Lucas Miedler hat seinen dritten Wien- bzw. fünften Österreich-Titel auf der ATP-Tour verpasst.

Der 29-jährige Niederösterreicher und sein portugiesischer Partner Francisco Cabral mussten sich am Sonntag im Endspiel der Erste Bank Open in der Stadthalle den britischen Wimbledonsiegern Julian Cash/Lloyd Glasspool (GBR-2) nach 72 Minuten 1:6,6:7(6) geschlagen geben. Miedler hatte im Vorjahr noch mit Alexander Erler den Titel geholt.

Miedler/Cabral konnten sich mit einem Preisgeld von 89.660 Euro und 300 ATP-Punkten trösten, die Sieger erhielten 168.120 Euro. Das österreichisch-portugiesische Duo, das erst seit Ende März zusammenspielt, hat sich aber immerhin im ATP-Race bereits auf Jahresrang elf gespielt, u.a. mit Titeln in Gstaad und Hangzhou.

Schwacher Start, starke Steigerung

Das Finale hatte denkbar ungünstig mit einem raschen 0:5-Rückstand begonnen. Satz eins war deshalb schnell abgehakt. Im zweiten Durchgang ging es hingegen mit dem Aufschlag ohne Breakchance auf beiden Seiten ins Tiebreak. Ein einziger Schlag entschied in diesem, als Miedler ein Passierball misslang. Die Briten nutzten ihre erste Chance zum Titel. Für Cabral und Miedler geht es nun direkt zum Masters-1000-Turnier nach Paris weiter, das dieses Jahr erstmals im Stadtteil La Defense ausgetragen wird. Sie treffen dort in Runde eins auf Nuno Borges/Tomas Machac (POR/CZE).

(APA) / Bild: GEPA