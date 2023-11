Doppelte Schock-Nachricht für Neymar

Einbruch und Todesfall: Neymar hat am Dienstag zwei schlimme Nachrichten verarbeiten müssen. In seiner Instagram-Story meldet er sich zu Wort. „Ein sehr trauriger Tag mit zwei sehr schlechten Nachrichten“, schrieb der brasilianische Superstar. Zunächst sind bewaffnete Männer in das Haus seiner Schwiegereltern in Sao Paulo eingebrochen, hielten die Eltern von Neymar-Freundin Bruna Biancardi als Geiseln fest. Später sind die Täter mit wertvollen Gegenständen wie Uhren und Luxusgeldbörsen geflohen.

Laut Medienberichten planten die Männer gar eine Entführung der neugeborenen Tochter Mavie. Diese war allerdings mit Neymars Freundin glücklicherweise nicht mehr vor Ort. Ein 20-jähriger Täter ist bereits gefunden worden und hat gestanden. Nach den weiteren Einbrechern ist bis dato gesucht worden. „Das Wichtigste ist, dass es allen gut geht und dass die beteiligten Personen gefunden werden“, teilte Biancardi mit.

Für Neymar gab es am selben Tag eine weitere Schocknachricht: „Erst der Angriff auf Brus [Brunas] Eltern, die aber Gott sei Dank in Sicherheit sind. Dann der Tod von einer Freundin. Möge Gott Luana mit offenen Armen empfangen. Mein Beileid gilt der ganzen Familie.“

(Sky Sport DE)/ Bild: Imago