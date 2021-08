Die Dornbirn Bulldogs haben sich im Angriff verstärkt und den 23-jährigen Kevin Hancock unter Vertrag genommen.

Wie der Vorarlberger Eishockey-Club am Dienstag mitteilte, spielt der Kanadier erstmals in Europa. Die vergangenen beiden Saisons war der Linksschütze bei den Tucson Roadrunners in der American Hockey League (AHL) aktiv. Davor verbrachte Hancock einige Jahre in der Ontario Hockey League.

(APA)/Bild: Imago