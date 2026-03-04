„Dort, wo wir sein wollen“ – Audi startet ins Formel-1-Abenteuer
Für Audi beginnt in Australien das Abenteuer Formel 1. Nach soliden Tests reist das deutsche Werksteam verhalten optimistisch nach Melbourne.
Nico Hülkenberg hat ein gutes Gefühl, und schon das ist ja ein kleiner erster Erfolg. Nach einer monatelangen, komplexen und herausfordernden Vorbereitung rollt Audi in Australien in das Abenteuer Formel 1.
Und dürfte beim mit Spannung erwarteten Saisonstart in Melbourne (Sonntag, ab 3.30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X) nicht nur hinterherfahren.
„Wir haben im Laufe der Tests erhebliche Fortschritte erzielt, jeden Tag dazugelernt und wichtige Schritte nach vorne gemacht“, sagte Hülkenberg. Erstmals in seiner auch im Motorsport reichen Geschichte hat Audi einen Formel-1-Boliden gebaut. Routinier Hülkenberg (38), 2026 wieder der einzige deutsche Stammfahrer auf dem Grid, fährt beim Werksteam einen der beiden R26 getauften Boliden.