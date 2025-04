Dortmund und Aston Villa verpassen Sensationen

Borussia Dortmund und Aston Villa haben die Sensation im Viertelfinale UEFA Champions League verpasst, wie erwartet stehen der FC Barcelona und Paris Saint-Germain im Semifinale. Die Dortmunder durften sich nach dem 3:1 am Dienstagabend damit trösten, Barca als erstes Team im Jahr 2025 besiegt zu haben. „Ich bin stolz auf unsere Leistung. Wir haben gezeigt, was wir können“, sagte Dreifach-Torschütze Serhou Guirassy. Für Villa war ein 3:2-Erfolg gegen PSG zu wenig.

In Dortmund blieb das Wunder nach der 0:4-Pleite im Hinspiel aus, auch wenn die Borussen 2:0 führten und vor 81.000 Fans gegen den spanischen LaLiga-Leader eine starke Leistung zeigten. Überragender Mann am Platz war Guirassy, der im laufenden Bewerb seine Treffer elf, zwölf und dreizehn schoss – Vereinsrekord. Selbst Erling Haaland und der aktuelle Barça-Torjäger Robert Lewandowski hatten diese Marke nicht geschafft.

Doch am Ende war diese Bestmarke zu wenig, auch weil ein Eigentor von Ramy Bensebaini zum 2:1 dem Dortmunder Sturmlauf in der zweiten Hälfte die Wucht nahm. „Ein nicht wiederzuerkennendes Barca überlebt die ‚Hölle‘ in Dortmund“, titelte die katalanische Zeitung „Sport“ angesichts der äußerst durchwachsenen Leistung der Spanier. „Dortmund hat es sehr gut gemacht. Wir hatten nicht unseren besten Tag“, sagte Barcelona-Coach Hansi Flick. „Aber Gratulation an meine Mannschaft. Wir sind im Halbfinale. Ich bin richtig glücklich für das Team und den Club.“

Für die Katalanen ist es der erste Semifinaleinzug seit sechs Jahren. Dort wartet nun entweder Flicks Ex-Club Bayern München oder Inter Mailand. Dortmund muss hingegen als Tabellen-Achter der Deutschen Bundesliga um die neuerliche Qualifikation für die Champions League bangen. „Die Mannschaft lebt auf jeden Fall. Alle haben heute gespürt, dass wir dran glauben“, sagte Abwehrspieler Niklas Süle.

In Birmingham überlebte Paris den Sturmlauf von Aston Villa. Nach dem 3:1 im Hinspiel führte die Truppe von Trainer Luis Enrique auch im Villa Park bereits mit 2:0, bevor die Engländer mit drei Toren zurückschlugen und nur einen weiteren Treffer für die Verlängerung benötigten. Dies verhinderte aber PSG-Goalie Gianluigi Donnarumma. „Die Lektion, die ich aus diesem Spiel gelernt habe? Dass man sich nie zu sicher sein sollte“, sagte Enrique. Der Spanier war dennoch stolz auf seine Elf. „Ich glaube, ich habe die beste Mannschaft der Welt, nicht nur den Tormann.“ Paris kann dies erneut im Halbfinale unter Beweis stellen, wo der Gegner entweder Arsenal oder Real Madrid heißt.

Bei den Villans trauerte man indes einer liegen gelassenen Sensation hinterher. „Wir waren heute Abend so nah dran, es hat nur ein kleines bisschen gefehlt“, meinte Villa-Kapitän John McGinn. „Es war ein Chaos, aber wir haben alles gegeben. Ich denke, jeder Aston-Villa-Fan wird stolz sein.“ Coach Unai Emery zog eine positive Europacup-Bilanz. „Ich bin sehr stolz auf alles, was wir in der Champions League geleistet haben.“ Für den Club war es die erste Königsklassen-Teilnahme seit vier Jahrzehnten.

(APA) / Bild: Imago