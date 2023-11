Dortmund und Leverkusen geben sich im DFB-Pokal keine Blöße

Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen hat im deutschen Fußball-Cup mit einem 5:2 auswärts gegen den Drittligaclub Sandhausen das Achtelfinale erreicht.

Den letztlich klaren Sieg fixierte die Werkself aber erst mit drei späten Toren. Freiburg scheiterte hingegen daheim gegen den Zweitligisten Paderborn mit 1:3. Borussia Dortmund behauptete sich vor eigenem Publikum gegen Hoffenheim knapp mit 1:0, das Siegestor gelang Marco Reus.

Bei der Pleite gegen Paderborn blieb die Freiburg-Offensive mit Junior Adamu (zur Pause ausgetauscht) und Michael Gregoritsch blass. Abwehrmann Philipp Lienhart wurde beim Stand von 0:2 zur Pause eingewechselt. In Dortmund kam Marcel Sabitzer in der Schlussphase für Reus auf das Feld. Leverkusen brachte den Aufstieg gegen Sandhausen erst in der Schlussphase durch Treffer von Adam Hlozek (85.) und Amine Adli (88., 92.) in trockene Tücher.