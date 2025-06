Dortmund verpflichtet neuen Torhüter

Borussia Dortmund hat Patrick Drewes von Bundesliga-Absteiger VfL Bochum verpflichtet. Der Torhüter unterschrieb beim BVB einen Vertrag bis 2027, wie die Westfalen am Donnerstag bekannt gaben. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme zwischen 200.000 und 300.000 Euro liegen.

Drewes ergänzt künftig das Torwart-Team um Stammkeeper Gregor Kobel und Alexander Meyer. „Patrick hat viel Erfahrung, ist ein guter Typ und kennt das Ruhrgebiet. Er wird sich in seiner Rolle voll in den Dienst unserer Mannschaft stellen und brennt darauf, gemeinsam mit den Jungs Erfolge zu feiern“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. „Ich möchte mit Leistung im täglichen Training meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind und freue mich darauf, Teil eines der größten Klubs in Europa zu sein“, äußerte sich Drewes zu seinem Wechsel.

Der 32-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison 21 Bundesliga-Spiele für Bochum, verlor seinen Stammplatz aber im letzten Saisondrittel an Timo Horn.

(SID) Foto: Imago