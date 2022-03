Double-Double von Pöltl gegen Ex-Club Toronto

Jakob Pöltl hat am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit den San Antonio Spurs eine 104:119-Heimniederlage gegen seinen Ex-Club Toronto Raptors hinnehmen müssen. Der Center aus Wien verzeichnete dabei zum 22. Mal in der Saison ein Double-Double. Neben elf Punkten und zwölf Rebounds standen für den 26-Jährigen auch zwei Assists und ein Block in 33:50 Einsatzminuten zu Buche.

Im zweiten von sieben Heimspielen hintereinander war San Antonio nach einer 61:58-Halbzeitführung bis kurz vor Ende des dritten Viertels auf Augenhöhe mit den Kanadiern. Im Schlussabschnitt holten die Raptors dann rasch einen zweistelligen Vorsprung heraus und fuhren ihren 35. Saisonerfolg ein. Gregg Popovich muss somit noch auf seinen 1.336. Sieg in der regulären NBA-Saison als Coach warten, der ihn allein an die Spitze in diesem Ranking hieven würde. Die nächste Chance besteht am Freitag gegen Utah Jazz.

Das Topduell des Abends wurde zu einer klaren Angelegenheit für die Phoenix Suns. Der NBA-Leader besiegte Miami Heat, Spitzenreiter der Eastern Conference, auswärts mit 111:90. Das Team aus Arizona ist nunmehr das erste, das auch theoretisch nicht mehr aus den Play-offs zu verdrängen ist. Während die Suns wieder auf Devin Booker zurückgreifen konnten, der zuletzt auf der Corona-Liste der Liga gestanden war, mussten die Gastgeber in Downtown Miami auf den kurzfristig erkrankten Jimmy Butler verzichten.

Eine weitere Pleite setzte es für die Los Angeles Lakers. LeBron James und Kollegen verloren bei Nachzügler Houston Rockets nach Verlängerung mit 130:139. Die Niederlage konnten auch ein Triple-Double des Superstars mit 23 Punkten, 14 Rebounds und zwölf Assists sowie 30 Zähler von Russell Westbrook nicht abwenden.

NBA-Ergebnisse vom Mittwoch: San Antonio Spurs (11 Punkte, 12 Rebounds in 33:50 Minuten von Jakob Pöltl) – Toronto Raptors 104:119, Charlotte Hornets – Boston Celtics 101:115, Detroit Pistons – Chicago Bulls 108:114, Miami Heat – Phoenix Suns 90:111, Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 124:115, Houston Rockets – Los Angeles Lakers 139:130 n.V., Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 132:102, New Orleans Pelicans – Orlando Magic 102:108, Dallas Mavericks – New York Knicks 77:107, Utah Jazz – Portland Trail Blazers 123:85, Sacramento Kings – Denver Nuggets 100:106, Los Angeles Clippers – Washington Wizards 115:109.

