Dragonz besiegen Wels auch im zweiten Viertelfinalduell

Außenseiter Nord Dragonz hat am Mittwoch auch das zweite Duell mit den Flyers Wels im Viertelfinale der Basketball-Superliga der Männer gewonnen – und das in dramatischer Manier. Erst nach der dritten Verlängerung war die Partie in Eisenstadt entschieden, der Endstand lautete 102:97 (37:43,70:70,82:82,93:93). Am Samstag hatten sich die Burgenländer zum Auftakt der „best of five“-Serie in Wels gegen den Zweiten des Grunddurchganges mit 89:80 durchgesetzt.

Bei der Revanche lagen die Oberösterreicher schon mit bis zu 19 Punkten in Front, verpassten aber die vorzeitige Entscheidung. „Es darf gar nicht zu dieser ersten Verlängerung kommen“, meinte Wels-Coach Sebastian Waser. „Normal musst du das nach Hause bringen.“

Die Dragonz begeisterten das Publikum u.a. am Ende der zweiten „Overtime“, als sie Sekunden vor Ablauf der Uhr bei drei Punkten Rückstand mit einem verwerteten und einem absichtlich verworfenen Freiwurf und einem dann durch Lukas Hahn verwerteten Zweipunkter ausglichen. „Das ist eine super Ausgangslage. Aber wir müssen noch immer ein Spiel gewinnen“, sagte Dragonz-Trainer Felix Jambor. Die erste Chance dazu gibt es am Ostermontag (17.30 Uhr) in Wels.

(APA)

Beitragsbild: GEPA