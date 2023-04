Dragovic mit Roter Stern Belgrad vor Meistertitel in Serbien

Aleksandar Dragovic steht mit Roter Stern Belgrad in der serbischen Fußball-Meisterschaft vor der Titelverteidigung. Der regierende Meister gewann am Montag das Heimspiel gegen den FK Radnicki mit 2:0 und liegt nun 23 Punkte vor Backa Topola und Cukaricki. Gelingen den Verfolgern in der letzten Runde des Grunddurchgangs am Dienstag keine Siege, ist Roter Stern schon vor dem Play-off (sieben Spiele) erneut Champion.

Dragovic spielte am Montag in der Innenverteidigung wieder durch. Der 31-Jährige war vor seinem Engagement in Belgrad schon viermal mit dem FC Basel und zweimal mit Dynamo Kiew Landesmeister in der Schweiz bzw. der Ukraine. An Meisterehren als Legionär ist der Wiener Österreichs klare Nummer zwei hinter David Alaba (11 Meistertitel).

Die Partie gegen Radnicki musste Roter Stern vor leeren Rängen bestreiten. Die FIFA hatte den Club sanktioniert, nachdem dessen Anhänger in einem Auswärtsspiel den Namen des verurteilten Kriegsverbrechers Ratko Mladic skandiert hatten.

(APA)

Artikelbild: Imago