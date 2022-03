Draisaitl nach Triplepack an Spitze der NHL-Torjägerliste – Raffl verliert

via

Trotz drei Treffern von Superstar Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der National Hockey League (NHL) eine bittere Niederlage im Alberta-Derby erlebt. Die Oilers unterlagen beim Erzrivalen Calgary Flames mit 5:9. Der Deutsche Draisaitl schloss mit nun 47 Saisontreffern zu Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs an der Spitze der Torjägerliste der Liga auf und liegt auch in der Scorer-Wertung nur noch drei Punkte hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid.

Bei Rivale Calgary, wie Edmonton in der kanadischen Provinz Alberta beheimatet, glänzte vor allem Johnny Gaudreau mit fünf Assists. Michael Raffl und seine Dallas Stars bezogen eine 1:4-Heimniederlage gegen Vancouver. Beim 3:2-Erfolg nach Overtime von Rossi-Club Minnesota gegen Columbus gab Star-Goalie Marc-Andre Fleury sein Debüt nach dem Trade. Kapitän Kirill Kaprizow sorgte mit seinem zweiten Treffer, dem nun 35. der Saison, für die Entscheidung.

NHL-Highlights vom Samstag

Dallas Stars (mit Raffl) – Vancouver Canucks 1:4

Minnesota Wild (ohne Rossi) – Columbus Blue Jackets 3:2 n.V.

San Jose Sharks – Anaheim Ducks 4:1

Detroit Red Wings – Tampa Bay Lightning 1:2 n.V.

Vegas Golden Knights – Chicago Blackhawks 5:4 n.V.

Washington Capitals – New Jersey Devils 4:3

St. Louis Blues – Carolina Hurricanes 2:7

Los Angeles Kings – Seattle Kraken 4:2

Boston Bruins – New York Islanders 6:3

Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 4:2

Ottawa Senators – Florida Panthers 3:4 n.P.

