Dramatische Szenen in Anfield! Ekitike offenbar schwer verletzt

Großer Schock für den FC Liverpool: Torjäger Hugo Ekitike hat sich im Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain (live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) möglicherweise schwer verletzt.

Nach 28 Minuten setzte Hugo Ekitike zu einem kurzen Sprint an, rutschte dabei aber unglücklich weg. Der Schock war dem Franzosen danach deutlich anzusehen, er blieb auf dem Rasen liegen und fasste sich an den Unterschenkel, umgeben von besorgten Liverpool- und PSG-Profis.

Nach einer kurzen Behandlungspause wurde der Stürmer mit der Trage vom Feld gebracht. Eine Diagnose steht bislang noch aus, doch die dramatischen Bilder von Anfield lassen leider nichts Gutes vermuten…

Bild: Imago