via

via Sky Sport Austria

Seit Freitagabend steht der FC Admira als Absteiger der ADMIRAL Bundesliga fest. Der SCR Altach, die SV Ried und der TSV Hartberg retteten sich hingegen am letzten Spieltag vor dem Gang in die 2. Liga. Wir blicken auf ein dramatisches Saisonfinale in der Qualifikationsgruppe zurück.