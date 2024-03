Drei Ausschlüsse in Rekordzeit: Negative Bestmarke von Rapids Kongolo

Negativrekord für Rapid-Leihspieler Terence Kongolo: In seinem erst siebten Bundesliga-Spiel insgesamt wird der niederländische Ex-Teamspieler zum bereits dritten Mal von Platz gestellt!

Der Innenverteidiger stellt durch die Gelb-Rote Karte gegen Austria Lustenau damit ungewollt eine neue Liga-Bestmarke auf – als erster Spieler musste Kongolo drei Ausschlüsse in seinen ersten sieben Liga-Saisonmatches hinnehmen. Damit übertrifft der einstige WM-Dritte von 2014 laut transfermarkt.at sogar die „Rekorde“ der Admira-Profis Tolunay Kafkas (drei Ausschlüsse in acht Spielen 2004/05) und Richard Windbichler (drei Ausschlüsse in zwölf Spielen 2014/15).

Dritter Ausschluss: Gelb-Rot gegen Lustenau in der 21. Runde

Überhaupt konnten in der Ligageschichte erst 17 andere Spieler drei Platzverweise in nur einer Saison sammeln. Im Schnitt musste Kongolo bei insgesamt 380 Liga-Spielminuten gleich dreimal vom Platz – im Schnitt also circa alle 126 Minuten!

Zweiter Ausschluss: Rot gegen die WSG Tirol in der 16. Runde

Dabei handelt es sich beim Ex-Feyenoord-Talent statistisch gesehen keineswegs um einen häufig bestraften Profi: Vor seiner Rapid-Leihe wurde Kongolo nur einmal ausgeschlossen – vor mehr als elf Jahren im Oktober 2012 mit Gelb-Rot gegen Groningen.

Erster Ausschluss: Rot gegen den WAC in der siebten Runde

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.