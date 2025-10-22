Drei Elfer-Tore in Folge! Kurioser Chelsea-Kantersieg gegen Ajax

Der FC Chelsea feiert einen klaren 5:1-Kantersieg gegen Ajax Amsterdam – besonders gegen Ende der ersten Spielhälfte kam es im Champions-League-Duell dank drei Elfmetern zu kuriosen Szenen.

Der erste Aufreger der Partie war hingegen kein Treffer, sondern eine Rote Karte für Ajax-Profi Kenneth Taylor nach VAR-Check (15.). Drei Minuten später erzielte Marc Guiu die Führung für Chelsea (18.). Moises Caicedo erhöhte nur kurze Zeit später (27.). Besonders kurios wurde die Schlussphase der ersten Spielhälfte, in der gleich drei Elfmeter-Treffer fielen: Zunächst verkürzte Wout Weghorst für Ajax (33.), danach vergrößerten die „Blues“ den Vorsprung vom Punkt aus dank Enzo Fernandes (45.) und Estevao (45.+6).

Am Chelsea-Heimsieg gab es bereits da wenig Zweifel, Tyrique George machte den Kantersieg auch in einer solchen Höhe aber endgültig perfekt (48.).

Die Tore im VIDEO:

1:0 Marc Guiu (18.)

2:0 Moises Caicedo (27.)

2:1 Wout Weghorst (33./Elfmeter)

3:1 Enzo Fernandez (45./Elfmeter)

4:1 Estevao (45.+6/Elfmeter)

5:1 Tyrique George (48.)

