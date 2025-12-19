Drei Grand-Slam-Titel: Wawrinka kündigt Karriereende an

Der dreifache Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka beendet seine Karriere Ende 2026. Das erklärte der 40-jährige Schweizer am Freitag auf seinen sozialen Kanälen.

In einer Ära mit den Giganten Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic gelang Wawrinka das fast Unmögliche: Er holte die Australian Open 2014, gewann in Paris 2015 und bei den US Open 2016.

In der Weltrangliste kletterte er bis auf Platz drei, insgesamt gewann Wawrinka 16 ATP-Turniere, das letzte davon im Mai 2017.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(APA)/Bild: Imago