Drei Neue bei Innsbrucker Haien

Das neue Team der Innsbrucker Haie für die neue Saison der ICE-Eishockey-Liga nimmt Gestalt an. Am Sonntag gaben die Tiroler die Verpflichtung eines Trios bekannt: Der 26-jährige Kanadier Felix Girard war zuletzt bei Liga-Konkurrent Fehervar aktiv, zudem kommen die Abwehrspieler Jonathan Racine (CAN) und Colton Saucerman (USA).

Girard bringt große Erfahrung aus der zweithöchsten Nordamerika-Liga mit. Er absolvierte in der AHL in fünf Saisonen 350 Spiele für die Farmteams der Nashville Predators (Draft 2013) und Colorado Avalanche. “Felix ist ein Allrounder, er kann praktisch alles spielen und ist ein geborener Leader”, sagte Coach Mitch O’Keefe in einer Aussendung. Racine war ebenfalls in der AHL aktiv und absolvierte 2013/14 auch ein NHL-Match für die Florida Panthers. Saucerman war bei Clubs der AHL und der ECHL unter Vertrag.

(APA)

Bild: GEPA