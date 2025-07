Drei Piloten starten in Spa aus der Boxengasse

Wie die FIA wenige Stunden vor dem Start des Rennens (15.00 Uhr/live auf Sky Sport F1 – streame mit SkyX!) in den Ardennen am Sonntag mitteilte, muss Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton in seinem Ferrari gemeinsam mit Kimi Antonelli (Mercedes) und Ex-Champion Fernando Alonso (Aston Martin) aus der Boxengasse starten.

Alle drei haben vor dem Rennen eine neue Antriebseinheit in ihren Boliden verbaut bekommen.

Hamilton hatte sich nach einem schwachen Sprint ursprünglich vor Antonelli (18.) und Alonso (19.) als 16. qualifiziert. Nun steht ihm ein noch schwierigeres Rennen bevor, zudem soll es während der 70. Ausgabe des Grand Prix von Belgien regnen. Von der Pole startet McLarens Lando Norris vor Teamkollege Oscar Piastri und Charles Leclerc (Ferrari).

(SID) / Artikelbild: Imago