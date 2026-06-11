Drei Platzverweise zum WM-Auftakt – trotzdem kein Rekord

Drei Rote Karten wie beim WM-Auftaktmatch zwischen Mexiko und Südafrika? Schon mal dagewesen.

Den unrühmlichen Rekord in einem WM-Spiel hält das Achtelfinale der WM 2006 in Deutschland zwischen Portugal und den Niederlanden (1:0) am 25. Juni 2006. In dem Spiel, später als „Schlacht von Nürnberg“ bezeichnet, flogen gleich vier Spieler vom Platz, zwei von jeder Mannschaft, alle mit Gelb-Rot.

Drei Rote Karten in einem WM-Spiel waren zuletzt ebenfalls beim Endturnier in Deutschland gezeigt worden – und das gleich zweimal. Drei Platzverweise gab es bei den Spielen Italien gegen die USA (1:1) und Kroatien gegen Australien (2:2). Insgesamt sah bei der WM 2006 die Rekordzahl von 28 Spielern Gelb-Rot oder Rot. Drei oder mehr Platzverweise gab es seit der WM 1938 in insgesamt acht Spielen.

Im Auftaktspiel der WM 2026 sahen beim 2:0 von Mexiko gegen Südafrika der Mexikaner César Montes sowie die Südafrikaner Yaya Sithole und Thema Zwane Rot von Schiedsrichter Wilton Sampaio aus Brasilien.

(SID) / Bild: Imago