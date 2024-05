Drei Rapid-Talente erhalten erste Verräge

Der SK Rapid hat am Dienstag personelle Neuigkeiten aus seiner Jugendakademie vermeldet. Abwehrspieler Erik Stehrer sowie die beiden Torhüter Antonio Jelicic und Ferenc Lanyi unterzeichnen allesamt ihr erstes Arbeitspapier beim SK Rapid.

„Mit ihren Leistungen auf und neben dem Platz in den vergangenen Monaten haben sich alle drei Burschen ihren ersten Vertrag absolut verdient. Erik ließ heuer sein Können mehrfach aufblitzen. Wir trauen ihm weitere große Entwicklungssprünge zu. Er ist ein klarer Leistungsträger in der aktuell so formstarken U18. Auch mit den Fortschritten von Antonio und Ferenc sind wir trotz ihrer kleinen verletzungsbedingten Rückschläge im Frühjahr sehr zufrieden. Alle drei werden auch die Sommervorbereitung bei Rapid II starten“, erklärte Akademieleiter Willi Schuldes.

Quelle: SK Rapid