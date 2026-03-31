Die neue Formel-1-Saison ist erst drei Rennen alt, sie hat aber bereits einige Erkenntnisse geliefert.

Im wegen des Krieges komplett freien April sollte an einigen Stellschrauben gedreht werden.

Sicherheit

Die Fahrer haben wegen der neuen technischen Regeln schon seit Beginn der Saison vor den Risiken gewarnt, seit dem heftigen Unfall von Oliver Bearman steht das Thema nun ganz oben auf der Agenda. Das Batterie-Management für die Antriebseinheiten inklusive „Superclipping“ (Elektromotor arbeitet aktiv gegen den Verbrennungsmotor, um die Batterie aufzuladen) kann dazu führen, dass die Fahrer auf der Strecke mit drastisch unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Bearman war am Sonntag in Japan rund 50 km/h schneller als der vor ihm fahrende Franco Colapinto – und konnte gerade noch ausweichen. Eine einfache Lösung gibt es nicht, sagt unter anderem McLaren-Teamchef Andrea Stella, aber „wir verfügen über das Fachwissen und die Ingenieure, und es gibt die notwendigen Variablen, um Maßnahmen zu ergreifen.“

Action

Nicht nur die Vorgaben für die Antriebseinheiten wurden für diese Saison massiv verändert, auch die Architektur der Autos ist komplett neu. Dadurch sollte mehr Spannung um Punkte und den Titel entstehen, sollten mehr Rad-an-Rad-Duelle möglich sein, einfach ein größeres Spektakel entstehen. Zwar kommt es zu zahlreichen Überholmanövern, doch viele davon werden erst durch den „Elektro-Boost-Knopf“ möglich. Und an der Spitze dominiert Mercedes, die beiden Silberpfeil-Piloten Kimi Antonelli und George Russell machten die ersten drei Rennsiege in diesem Jahr unter sich aus. Nach der Startphase gehen die Meinungen über die neue Formel-1-Ära auseinander. Befürworter loben die Show, Kritiker warnen die Königsklasse vor dem Verlust ihres Charakters.

Nebengeräusche

Zum Chefkritiker der neuen Formel 1 hat sich ausgerechnet einer der bekanntesten Fahrer aufgeschwungen – Max Verstappen. Der viermalige Weltmeister motzt seit Wochen über die „Formel E auf Steroiden“. Und kokettiert wieder einmal mit seinem Abschied. „Lohnt es sich“ noch?, fragte der Niederländer lautstark zuletzt in Japan. Der Vorzeigefahrer von einst wird für die Rennserie immer mehr zum Problemfall.

Newcomer

Das neue Reglement und die Aussicht auf satte Gewinne der boomenden Formel 1 lockte auch neue Teams an. Elf statt zehn Rennställe suchen in diesem Jahr ihr Glück, mit Cadillac feierte eine General-Motors-Marke ihr Debüt in der Königsklasse, Audi stieg nach der Übernahme von Sauber als Werksteam ein. Während Cadillac noch auf die ersten Punkte wartet, hat Audi in Person von Gabriel Bartoleto schon zwei gesammelt. Nico Hülkenberg verpasste die Top 10 zuletzt zweimal knapp, doch der einzige deutsche Fahrer im Feld hofft nach der durch den Iran-Krieg verursachten Pause beim nächsten Rennen in Miami (3. Mai) auf die Wende: „Jetzt haben wir Zeit, uns zu verbessern und stärker zurückzukommen.“

(SID) / Bild: Imago