Nach dem erfolgreichen Auswärtsspiel in Lissabon, welches der FC Salzburg mit 0:2 gewonnen hat, stehen mit Pavlovic Terzic und Simic drei Spieler der Mozartstädter im Team der Runde. Am Samstag geht es für Salzburg in der Liga weiter, wo sie um 17:00 auf Blau-Weiß-Linz treffen, dass Spiel könnt ihr Live auf Sky verfolgen.

Bild: GEPA