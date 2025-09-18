Dreierpack in der MLS: Son verzückt L.A.
Heung-Min Son hat seinen beeindruckenden Start in der nordamerikanischen MLS ausgebaut.
Der Südkoreaner, der in diesem Sommer für eine Rekordablöse von 26 Millionen US-Dollar von Tottenham Hotspur zum Los Angeles FC gewechselt war, ragte beim 4:1 (2:0)-Auswärtssieg bei Real Salt Lake in Utah mit einem Dreierpack heraus.
Son steht damit nach sechs Partien in der MLS bei fünf Toren. Los Angeles ist als Tabellenvierter der Western Conference auf Playoff-Kurs.
