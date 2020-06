via

via Sky Sport Austria

Dank drei Toren von Angreifer Anthony Martial bleibt Manchester United weiter voll im Rennen um die Champions-League-Plätze. Beim 3:0-Sieg gegen Sheffield United brachte der Franzose sein Team in der 7. Minute in Führung und erhöhte kurz vor der Pause (44.). In der 74. Minute traf Martial zum 3:0-Endstand.

Artikelbild: Imago