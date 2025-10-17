Dritte Niederlage en suite für Florida Panthers
Die Florida Panthers, die diese Saison mit dem Ziel NHL-Titelhattrick begonnen hatten, schwächeln zum Saisonstart.
Nach plangemäßen drei Siegen zum Auftakt mussten sich die Panthers am Donnerstag bei den New Jersey Devils mit 1:3 beugen. Nach dem zuletzt bei Marco Kaspers Detroit Red Wings erlittenen 1:4 war es nun schon die dritte Niederlage en suite. Die Devils haben hingegen drei Spiele in Serie gewonnen.
„Wir waren nicht gut, und dabei belasse ich es“, sagte Florida-Coach Paul Maurice. „Wenn wir heute zu Hause gespielt hätten, hätten wir auch verloren. Ich glaube nicht, dass der Schauplatz das Resultat verändert.“
(APA)/Bild: Imago