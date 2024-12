Dritte Niederlage en suite für L.A. Lakers

Die Los Angeles Lakers haben am Freitag in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ihre dritte Niederlage in Folge und die siebente in den vergangenen neun Spielen kassiert.

Trotz seines überragenden Superstar-Duos LeBron James und Anthony Davies mussten sich die Lakers den formstarken Atlanta Hawks nach Verlängerung mit 132:134 geschlagen geben. Für die Hawks war es der sechste Sieg en suite.

Für den spielentscheidenden Moment sorgte Atlantas Trae Young, der 7,4 Sekunden vor Schluss einen Dreier verwandelte. Im Gegenzug verpasste LeBron James seinen Dreier-Versuch knapp. Der 39-Jährige zeigte dennoch eine starke Leistung und verbuchte mit 39 Punkten, zehn Rebounds und elf Assists ein Triple Double. Auch sein kongenialer Partner Davies überzeugte mit 38 Zählern, zehn Rebounds und acht Assists. Durch die insgesamt elfte Niederlage fielen die Lakers auf Platz zehn der Western Conference zurück.

