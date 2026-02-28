Dritter Ligasieg in Folge: Liverpool nimmt Kurs auf CL-Plätze

Der FC Liverpool hat in der Premier League Anschluss an die Champions-League-Plätze gehalten.

Der amtierende englische Meister holte durch ein 5:2 (3:0) gegen West Ham United den dritten Sieg in Folge und liegt vorerst unmittelbar hinter dem vierten Platz, der sicher zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.

Hugo Ekitiké (5.), Virgil van Dijk (24.), Alexis Mac Allister (43.), Cody Gakpo (70.) sowie ein Eigentor von Axel Disasi (82.) waren an der Anfield Road für die Tore der Gastgeber von Teammanager Arne Slot verantwortlich, Tomas Soucek (49.) und Taty Castellanos (75.) trafen für die Londoner.

Newcastle kommt weiter nicht in Schwung

Für Newcastle United läuft es in der Liga dagegen weiter nicht wie gewünscht. Vier Tage nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League unterlagen die Magpies dem FC Everton vor eigenem Publikum denkbar bitter 2:3 (1:2) und finden sich nach der fünften Niederlage aus den vergangenen sieben Ligaspielen im Tabellen-Niemandsland wieder.

Die Gastgeber kamen dank Jacob Ramsey (32.) und Jacob Murphy (82.) zweimal zum Ausgleich, doch die Gäste mit ihren Torschützen Jarrad Branthwaite (19.), Beto (34.) und Thierno Barry (83.) hatten immer eine Antwort parat.

Brentford gewinnt Sieben-Tore-Spektakel

Einen spektakulären 4:3-Auswärtserfolg feierte Brentford in Burnley. Die Gastgeber holten dabei einen 0:3-Rückstand auf, das vermeintliche 4:3 Burnleys durch Zian Flemming wurde vom VAR abseitsbedingt einkassiert.

In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Brentford der „lucky punch“ durch Mikkel Damsgaard. Fünf Minuten später wurde ein Tor von Burnleys Ashley Barnes vom VAR wegen Handspiels aberkannt.

(SID)/Bild: Imago