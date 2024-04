Der Niederösterreicher Felix Auböck hat beim Pro-Series-Schwimmmeeting in Knoxville (USA) nach den 200 und 400 auch die 800 m Kraul gewonnen. Der 27-Jährige blieb am Sonntag in 7:51,96 Minuten eine Sekunde über seiner Saisonbestleistung, gewann aber überlegen vor dem Belgier Lucas Henveaux (7:55,64).

Rang drei ging an US-Olympiasieger Bobby Finke (7:55,85). Über 1.500 m war Auböck Zweiter geworden.