Dritter Titel in Folge winkt: Alcaraz im Wimbledon-Finale

Topfavorit Carlos Alcaraz steht erneut im Finale von Wimbledon und greift nach seinem dritten Titel in Folge!

Der spanische Weltranglistenzweite bezwang den US-Amerikaner Taylor Fritz im Halbfinale mit 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6) und zog zum dritten Mal in Serie ins Endspiel des Rasen-Klassikers ein – in den beiden vergangenen Jahren hatte er im Kampf um die Trophäe jeweils Novak Djokovic besiegt.

Auf den Serben könnte Alcaraz auch am Sonntag treffen, Djokovic kämpft gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner um den Einzug ins Endspiel. Alcaraz hat alle seine fünf Major-Finals bisher gewonnen, dazu befindet er sich in absoluter Topform: Der kaum gefährdete Erfolg gegen den Weltranglistenfünften Fritz war bereits sein 24. Sieg in Folge. In Wimbledon ist er nun seit 20 Partien ungeschlagen.

Zwei Satzbälle abgewehrt

Bei heißen Temperaturen in London nahm Alcaraz seinem Gegner im ersten Satz sofort das Aufschlagspiel ab, spielte auch in der Folge variabel und druckvoll und sicherte sich den Durchgang, der zweimal wegen medizinischer Zwischenfälle unter den Zuschauern unterbrochen war, nach 35 Minuten. Vor den Augen von Filmstar Leonardo DiCaprio wackelte Alcaraz im zweiten Satz beim Stand von 5:6 plötzlich und kassierte das Break – Fritz war zurück. In der Folge spielte Alcaraz aber seine Klasse aus. Im engen Tiebreak des vierten Durchgangs wehrte er zwei Satzbälle ab und nutzte seinen ersten Matchball zum Sieg.

Der 22-Jährige jagt seinen insgesamt sechsten Grand-Slam-Titel und den zweiten in Folge – vor fünf Wochen hatte er ein episches French-Open-Finale in fünf Sätzen gegen Sinner gewonnen. Er kann der fünfte Mann in der Open Era (seit 1968) werden, der drei Wimbledon-Titel in Serie gewinnt.

(SID) / Bild: Imago