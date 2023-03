Drittliga-Leader Elversberg & Antonitsch beenden Negativserie

Die SV Elversberg kann in der 3. Fußball-Liga doch noch gewinnen. Der Tabellenführer mit ÖFB-Legionär Nico Antonitsch kam beim SC Verl in Unterzahl zu einem 2:1 (1:0) und beendete eine Negativserie von fünf Spielen in Folge ohne Sieg. Elversbergs Luca Schnellbacher hatte nach einer Tätlichkeit (89.) die Rote Karte gesehen, trotzdem traf Thore Jacobsen (90.+4) per Handelfmeter zum Sieg.

Robin Fellhauer (14.) schoss die Saarländer in Führung, Torge Paetow (73.) glich in Paderborn für die Gastgeber aus. Mit 63 Punkten rangiert der Spitzenreiter vorläufig fünf Zähler vor dem SC Freiburg II (58), der allerdings nicht aufsteigen darf, und zehn Zähler vor dem SV Wehen Wiesbaden (53). Bei Elversberg kam Ex-Ried-Profi Antonitsch ab der 72. Minute zum Einsatz.

Die Hessen gewannen bei Aufsteiger Rot-Weiss Essen mit 3:1 (2:1). Johannes Wurtz (23., Foulelfmeter), Brooklyn Ezeh (43.) und John Iredale (83.) trafen für den SVWW. Andreas Wiegel (42.) hatte für das zwischenzeitliche 1:1 des Ex-Bundesligisten gesorgt.

Der VfL Osnabrück, bei dem der ehemalige St. Pölten-Spieler Manuel Haas in der Schlussphase eingewechselt wurde, entschied das Verfolgerduell bei Waldhof Mannheim mit 2:0 (1:0) für sich. Ba-Muaka Simakala (21.) und Lukas Kunze (56.) erzielten die Tore für die Niedersachsen, die seit sechs Spielen ungeschlagen sind und 51 Zähler aufweisen.

Möschl & Hasenhüttl verlieren mit Oldenburg

Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden ließ beim 1:2 (0:1) gegen Neuling und Abstiegskandidat SpVgg Bayreuth überraschend drei Punkte liegen. Paul Will (37.) unterlief ein Eigentor zur Gästeführung, Alexander Nollenberger (58.) erhöhte auf 2:0 für die Süddeutschen. Ahmet Arslan (87.) gelang nur noch der Anschlusstreffer.

Mit 50 Zählern belegt Dynamo, zuletzt viermal in Folge siegreich, den fünften Tabellenplatz. Bayreuth verließ durch den Dreier die Abstiegsränge.

Viktoria Köln gewann 3:1 (2:0) beim Aufsteiger und Tabellendrittletztem VfB Oldenburg und dessen ÖFB-Duo Patrick Möschl und Patrick Hasenhüttl. Der SV Meppen bezwang Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue mit 3:2 (1:1) und gab die Rote Laterne des Tabellenletzten an den FSV Zwickau ab.

Der Hallesche FC hatte im Abstiegskampf am Freitag einen Befreiungsschlag verpasst. Die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic kam trotz zweimaliger Führung gegen den MSV Duisburg nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

