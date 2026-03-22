Drittrunden-Aus für Alcaraz in Miami

Der Tennis-Weltranglistenerste Carlos Alcaraz ist offenbar in eine unerwartete Formkrise geraten.

Der Spanier verpasste beim mit über neun Millionen Dollar dotierten ATP-Masters in Miami durch eine 3:6, 7:5, 4:6-Drittrundenniederlage gegen den 35 Positionen tiefer geführten US-Amerikaner Sebastian Korda das Achtelfinale und erlitt damit den zweiten Dämpfer binnen neun Tagen.

Erst in der Vorwoche war die Siegesserie des 22-Jährigen nach 16 gewonnenen Matches unerwartet im Halbfinale von Indian Wells gegen den Russen Daniil Medwedew zu Ende gegangen.

In Miami war Alcaraz mit einem Zweisatzsieg gegen den aufstrebenden Brasilianer Joao Fonseca ins Turnier gestartet. Zum Auftakt hatte die Nummer eins der Welt ein Freilos gehabt.

(SID)

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