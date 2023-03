„Du willst nur noch schlafen“: Fußball wird für Schachtar zur Nebensache

Im Europa-League-Achtelfinale trifft Schachtar Donezk auf Feyenoord Rotterdam (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass). Doch aktuell können die Ukrainer durch den Krieg im eigenen Land keine Heimspiele austragen – in Donezk kann Schachtar seit 2014 sowieso nicht mehr spielen. Das Hinspiel gegen Feyenoord findet in Warschau statt. In Anbetracht dessen, was in der Ukraine passiert, wird Fußball auch in einer so wichtigen Phase im Europacup zur Nebensache.