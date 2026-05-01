Ducks und Wild im NHL-Westen in zweiter Playoff-Runde

Die Anaheim Ducks und die Minnesota Wild haben am Donnerstag (Ortszeit) den Aufstieg in die zweite Playoff-Runde der National Hockey League (NHL) fixiert. Die Ducks besiegten in Spiel sechs daheim die Edmonton Oilers mit 5:2 und gewannen die „best of seven“-Serie gegen die Kanadier mit 4:2. Mit exakt den gleichen Zahlen stieg Minnesota auf, auch die Wild feierten einen 5:2-Erfolg gegen die Dallas Stars und kamen gesamt mit 4:2 weiter.

Anaheim setzte sich erstmals seit neun Jahren wieder in einer Playoff-Serie durch und trifft nun im Halbfinale der Western Conference entweder auf die Vegas Golden Knights oder Utah Mammoth. Das Team aus der Glücksspielerstadt führt derzeit 3:2. Für die favorisierten Oilers hingegen ist heuer frühzeitig Schluss, nachdem das Team aus Edmonton in den beiden Vorjahren jeweils bis ins NHL-Finale gekommen war. Minnesota steht erstmals seit elf Jahren in der zweiten Playoff-Runde, Gegner ist da Colorado Avalanche.

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