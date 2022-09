Duell gegen Frankreich: So würde Sky-Experte Tatar aufstellen

via

Auf das ÖFB-Team wartet am Donnerstag in der Nations League mit dem Auswärtsspiel in Frankreich ein echter Härtetest. Sky-Experte Alfred Tatar hat sich im Rahmen der Sky-Sendung „Alles Taktik“ auch zu seiner Wunschaufstellung geäußert.

Im Tor setzt Tatar klar auf „Pentz, die Nummer eins“. In der Vierer-Abwehrkette sieht Tatar Stefan Lainer als rechten Verteidiger und Andreas Ulmer auf links. Das Abwehrzentrum gegen die Franzosen sollen Alaba und Danso bilden.

Im Vierer-Mittelfeld setzt der Sky-Experte auf ein zentrales Mittelfeld-Duo um Schlager und Seiwald, die offensiven Halbpositionen sollen Sabitzer und Frankreich-Legionär Muhammed Cham bekleiden. In der Sturmspitze plädiert Tatar für das Duo aus Arnautovic und Weimann.

