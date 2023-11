Duell mit Verstappen? Hamilton rechnet mit Neustart nächste Saison

Rekordweltmeister Lewis Hamilton (38) glaubt an einen Neustart mit Mercedes im Kampf um den Titel in der Formel 1 in der nächsten Saison. „Wir müssen unsere Kräfte bündeln und einen Ausweg finden. Ich bin nicht die Art von Person, die das Schiff verlässt, wenn die Situation schwierig wird“, sagte der Brite im Interview mit der Gazzetta dello Sport: „Wir versuchen Informationen und Erfahrungen zu sammeln, um 2024 wettbewerbsfähig zu sein.“

Nach einem packenden WM-Duell mit Max Verstappen in der Saison 2021 hatte Hamilton im Vorjahr und dieser Saison keine Chance gegen den Niederländer im Red Bull. „Wir leiden, weil wir technische Fehler gemacht haben – sowohl im vergangenen als auch in diesem Jahr. Als Team haben wir die Verantwortung für diese Fehler übernommen und versucht die Lage zu ändern, doch dies ist wegen des geltenden Kostendeckels schwierig“, sagte Hamilton: „Wenn man vom technischen Standpunkt drei Monate Verspätung gegenüber den Rivalen angesammelt hat, kann man nicht wie in der Vergangenheit aufholen.“

Doch Hamilton glaubt, dass den Silberpfeilen die Wende gelingen kann. „Ich bin seit 13 Jahren bei Mercedes. Wir haben große Erfolge errungen. Ich arbeite weiter mit denselben Leuten mit riesigem Talent, denen ich voll vertraue“, sagte er: „Ich glaube nicht, dass sie plötzlich all ihre Fähigkeiten verloren haben.“

Mit Teamchef Toto Wolff feilt Hamilton an der Rückkehr zum Erfolg. „Er hasst es, zu verlieren. Vielleicht noch mehr als ich. Das ist ein Grund, weshalb ich ihn sehr gerne habe“, sagte Hamilton über den Österreicher.

(SID)/Bild: Imago