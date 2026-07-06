Duell mit Zverev? Fritz im Wimbledon-Viertelfinale

Taylor Fritz hat zum vierten Mal die Runde der letzten acht von Wimbledon erreicht und würde dort auf French-Open-Sieger Alexander Zverev warten.

Der US-amerikanische Weltranglistensiebte setzte sich nach einer starken Vorstellung in nur 1:38 Stunden Spielzeit 7:6 (7:1), 6:4, 6:3 gegen den Kasachen Alexander Bublik durch.

Fritz gilt als Angstgegner von Zverev. Die vergangenen sieben Spiele gegen den Tokio-Olympiasieger gewann der 28-Jährige allesamt, darunter jüngst auch im Halbfinale in Halle/Westfalen sowie 2024 im Achtelfinale von Wimbledon.

Zverev ist am Montagabend im All England Club gefordert, auf dem Centre Court trifft er auf den an Nummer 13 gesetzten Tschechen Jiri Lehecka. Zverev will zum ersten Mal das Viertelfinale im Londoner Südwesten erreichen.