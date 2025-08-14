Folgt auf den Achtungserfolg die endgültige Überraschung? Der Wolfsberger AC hat nach dem Auswärts-o:0 im Hinspiel gegen PAOK Saloniki reelle Chancen auf den Einzug ins Europa-League-Playoff. Die Aufstellung der Lavanttaler im Rückspiel gegen die Griechen.

In Klagenfurt hofft die Elf von Coach Dietmar Kühbauer heute auf einen denkwürdigen Europacup-Abend. Im Falle des Weiterkommens wäre dem WAC zumindest die Conference-League-Gruppenphase sicher. Selbst bei einem Ausscheiden würden die Cupsieger im ECL-Playoff antreten.

WAC-Coach Dietmar Kühbauer schickt die selbe Startelf wie vor einer Woche auf das Spielfeld.

So startet der WAC:

Das ist die Aufstellung von PAOK:

