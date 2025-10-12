Dukes kassieren bei Swans erste Saisonniederlage

Die Dukes Klosterneuburg haben ihre erste Saisonniederlage in der Basketball-Superliga kassiert.

Der Titelkandidat unterlag am Sonntag bei den Gmunden Swans 75:80 (35:39) und verpasste es, die Flyers Wels wieder auf Platz eins abzulösen. Auch 24 Punkte von Sylven Landesberg konnten die Niederlage nicht verhindern, für die Swans war Jerome Hunter mit 23 Zählern Topscorer. Tabellenführer nach drei Runden ist BC Vienna. Die Wiener gewannen bei UBSC Graz 76:65 (45:40).

(APA) / Bild: GEPA