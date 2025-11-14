Dukes nach Zittersieg in Eisenstadt an der Ligaspitze

Die BK Dukes haben am Freitag in der Basketball-Männer-Superliga die Tabellenspitze erklommen.

Die Klosterneuburger mussten allerdings härter als gedacht arbeiten, bis der 83:78-Erfolg nach Verlängerung beim punktlosen Schlusslicht Eisenstadt Dragonz in der Tasche war. Nach vier Vierteln war es 70:70 gestanden. Der neue Leader profitierte auch von einer deutlichen 57:88-Niederlage der nun zweitplatzierten Oberwart Gunners beim Dritten UBSC Graz.

(APA) Foto: GEPA