Duo Hauser/Eder verpasst Podest im Single-Mixed

Lisa Hauser und Simon Eder haben am Sonntag bei der vorletzten Station im Biathlon-Weltcup in Pokljuka nur den siebenten Rang in der Single-Mixed-Staffel belegt.

Der erhoffte erste Saisonpodestplatz für Österreich wurde um 22,7 Sekunden verfehlt. Hauser/Eder hatten am 20. Jänner 2024 in Antholz mit Rang drei auch für den bisher letzten ÖSV-Stockerlplatz gesorgt. Der Sieg ging überraschend an die Schweiz mit Aita Gasparin und Niklas Hartweg.

Gasparin/Hartweg sorgten für den ersten Mannschaftssieg der Eidgenossen im Weltcup überhaupt. Sie kamen nach 40:51,8 Minuten mit insgesamt sieben Nachladern ins Ziel, 9,4 Sekunden vor Schweden und 12,1 vor Finnland. Dem ÖSV-Team fehlten nach sieben Nachladern 34,8 Sekunden auf die Schweiz.

