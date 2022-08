Dutt: „Dann nehme ich meine Mannschaft auch in Schutz“

via

Der noch sieglose Wolfsberger AC hat Serienmeister FC Red Bull Salzburg in der Schlussphase mit dem Treffer zum 1:2 noch einmal ins Schwitzen gebracht. Letztlich fiel der Anschlusstreffer jedoch zu spät.

„In der 74. Minute hatten wir die große Chance. Wenn wir da das 1:2 machen, wäre es super gewesen. Ich hatte den Eindruck, dass wir auch körperlich dann noch zulegen konnten und dann kamen die Chancen schon im Fünf-Minuten-Takt, mit vier, fünf richtig guten. Das 1:2 ist dann leider zu spät gefalle“, sagt WAC-Cheftrainer Robin Dutt und erklärt weiter: „Heute hat meine Mannschaft Fehler gemacht, in der ersten Halbzeit, aber die Mentalität und den Kampf habe ich gesehen. Dann nehme ich sie auch in Schutz, wenn sie nicht so gut spielen.“