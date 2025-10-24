Eberl: Vertragsverlängerung mit Freund „steht nichts im Wege“

Max Eberl hat im exklusiven Sky Sport Interview sowohl über seine eigene Zukunft als auch über die von Christoph Freund gesprochen.

„Auch wenn wir eine sehr emotionale Sommerphase hatten, fühle ich mich sehr wohl beim FC Bayern. Wir haben zusammen wirklich sehr gute Entscheidungen getroffen“, begann der Bayern-Sportvorstand.

„Was meine Vertragsverlängerung betrifft, kann ich gar nichts zu sagen. Die Zusammenarbeit mit Christoph (Freund; Anm. d. Red.) macht unglaublich viel Freude. Für mich würde einer Verlängerung nichts im Wege stehen“, meinte Eberl zur Vertragssituation beim FCB-Sportdirektor. Der Ex-Salzburg-Funktionär steht seit September 2023 bei den Münchnern unter Vertrag, dieser läuft noch bis 2027.

Freund & Eberl „haben noch ein paar andere Aufgaben“

„Wir haben noch ein paar andere Aufgaben. Und je besser wir die lösen, vielleicht kommt dann irgendwann auch diese Frage“, schloss Eberl. Auch der Kontrakt des 52-Jährigen ist übrigens noch bis 2027 datiert. Eberl fungiert seit März 2024 als Bayern-Sportvorstand.

