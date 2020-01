Die Jagd nach der eSports-Krone: Das eBundesliga-Teamfinale und -Einzelfinale live und frei empfangbar bei Sky

Sky zeigt den krone.at-eBundesliga Teambewerb am 1.02. ab 15:00 Uhr und das Einzelfinale am 2.02. ab 14:00 Uhr live und frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 HD, auf www.skysportaustria.at/live/ sowie als Livestream über die Social Media Kanäle von Sky Sport Austria

Innovatives Highlight: Pulsmesser zeichnen die Anspannung der Gamer während ausgewählter Live-Matches auf

Mit dem eCaster Mirza Jahic und dem Sky Experten Filip Babic begleiten zwei eSport-Größen die Finalturniere

Internationales Flair: Das führende eCaster Duo Brandon Smith und Richard Buckley aus Großbrittanien hosten die weltweite Übertragung des Einzelfinales auf Twitch in englischer Sprache

Der Trailer zu den Finalturnieren der eBundesliga

Wien, 16. Jänner 2020 – Während sich die Stars der Bundesligisten in Trainingslagern auf den Frühjahrsauftakt vorbereiten, geht es auf dem virtuellen Rasen zur Sache: beim eBundesliga Teamfinale am 1. Februar liefern sich die eSportler der zwölf Tipico Bundesliga-Klubs packende Duelle um die offizielle eBundesliga Meisterschale. Einen Tag später, am 2. Februar, glühen erneut die Controller, wenn beim Einzelbewerb der eBundesliga der beste FIFA-Spieler Österreichs ermittelt wird.

Die beiden eBundesliga Finalturniere live und frei empfangbar auf Sky

Das Teamfinale steigt am Samstag, dem 1. Februar in der Wiener Expedithalle. Sky berichtet als exklusiver TV-Partner live und frei empfangbar ab 15:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD von der virtuellen Titeljagd. Zusätzlich wird die Übertragung auf www.skysportaustria.at/live/, YouTube ​und Facebook gestreamt.

In elf Runden treten die 12 Bundesliga-Teams gegeneinander an. Jene Mannschaft, welche in diesem Ligamodus die meisten Punkte gesammelt hat, folgt damit dem Vorjahressieger Salzburg nach.

Der beste Spieler jedes Tipico Bundesliga-Klubs qualifiziert sich für das Finale im Einzelbewerb. Zu diesen 12 Klubbesten kommen noch die vier besten Zweitplatzierten, die sich ebenfalls für das Einzelfinale qualifizieren. Diese 16 Spieler matchen sich am 2. Februar um den begehrten Titel im Einzelbewerb. Gespielt wird im K.o.-Modus mit Hin- und Rückspiel.

Das Einzelfinale wird ebenfalls in der Wiener Expedithalle in Szene gesetzt und ist am Sonntag, den 2. Februar ab 14:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD zu sehen. Der Sky Stream kann auf www.skysportaustria.at/live/ sowie YouTube, Facebook und in englischer Sprache auf Twitch verfolgt werden

Zuseher dürfen sich somit am Final-Wochenende auf über zehn Stunden eBundesliga in gewohnt hochwertiger Sky Qualität freuen.

Innovative Übertragung der eBundesliga Finalturniere bei Sky

Auch in diesem Jahr setzt Sky bei der eSport-Übertragung neue Maßstäbe: für besondere Spannung sorgt die neu eingeführte Sky Konferenz, welche im eSport Premiere feiert und es ermöglicht alle Teamduelle parallel auszustrahlen und so die Spannung der zeitgleich ​stattfindenden Klubbegegnungen in die Wohnzimmer zu bringen. Wenn der Herzschlag der Gamer während des Spiels nach oben geht, ist der Zuseher auf Sky live dabei. Die eSportler sind während der Matches mit Pulsmessern ausgestattet. Das digitale Signal ihrer Herzfrequenz wird bei ausgewählten Begegnungen in Echtzeit am Bildschirm abgebildet. Ein Vergleich mit dem Ruhepuls veranschaulicht die Anspannung der Gamer. 13 Kameras sowie Augmented-Reality-Elemente sorgen für ein einzigartiges Live-Erlebnis und eSports zum Anfassen.

Führende eSportler als eCaster und Experten auf Sky

Das hochkarätige eSports-Team von Sky wird in diesem Jahr mit einem der erfolgreichsten FIFA-Spieler im deutschsprachigen Raum verstärkt: der deutsche FIFA-Meister von 2014 und fünffache österreichische FIFA-Meister, Mirza Jahic (@MrNeverG1veUp), sorgt als eCaster für Einblicke eines Pro-Gamers. Als populärer YouTuber und Influencer unterhält der Österreicher über 360.000 Follower auf seinen Social-Media-Kanälen und wird das eSports-Lineup von Sky mit seiner Begeisterung für den eSport bereichern. Wieder dabei ist eCaster Florian Madlberger (@Flosiner13_Flow), der die Sky Seher schon im letzten Jahr als eCaster mit seiner frischen Art und Expertise durch die Finalturniere begleitet hat.

Die eSportler und Sky Experten Nino Chabbi (@FreshBoyNino) und Filip Babic (@Babosa_8) analysieren die Begegnungen auf Sky. Wie sein Vater Lassaad und sein Bruder Seifedin hat Nino Chabbi den Fußball im Blut. Allerdings geht der Vorarlberger, anders als seine Familienmitglieder, mit dem Gamepad in der Hand auf Torjagd. Mit Filip Babic hat sich Sky wieder die Expertise von einem der erfolgreichsten FIFA-Spieler Österreichs gesichert. Der begnadete Gamer hat 2018 als Teamkapitän von Sturm Graz den eBundesliga-Titel in die Steiermark geholt und sorgte anschließend mit dem Sieg der Gfinity Elite Series im Trikot der AS Roma und FNATIC auch international für Furore. Aktuell behauptet sich Babic in der Weltspitze und gehört zu den 20 besten FIFA-Spieler weltweit.

Zusätzlich sorgen die beiden weltweit führenden eCaster Brandon Smith (@BSmith_Esports) und Richard Buckley (@Rbuckley98) für internationales Flair und führen Fans aus aller Welt durch das Einzelfinale der eBundesliga. Ihren Aufstieg in den eSport-Olymp feierten die beiden eCaster mit dem Triumph beim EA SPORTS Commentators Cup 2017. Die beiden Briten hosteten seitdem zahlreiche der prestigeträchtigsten Wettbewerbe wie die Gfinity Elite Series, den Twitch Community Cup und den FIFA 18 eWorld Cup. Für Sky waren sie bereits bei den Grand Finals von FIFA 18 und FIFA 19 im Einsatz.

Die krone.at-eBundesliga live und frei empfangbar auf Sky

Samstag, 1. Februar 2020

15.00 Uhr

eBundesliga Teamfinale, frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 HD, www.skysportaustria.at/live/, YouTube sowie Facebook

Sonntag, 2. Februar 2020

14:00 Uhr

eBundesliga Einzelfinale, frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 HD, www.skysportaustria.at/live/, YouTube, Facebook sowie Twitch

Sky Lineup der beiden Finalturniere:

Moderator: Johannes Hofer

Kommentator: Guido Friedrich

eCaster: Mirza Jahic & Florian Madlberger

Sky Experten: Nino Chabbi & Filip Babic

