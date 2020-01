eBundesliga-Teamfinale: Das sind die Kader der Finalisten

via

Nach den 12 Klub-Events aller Vereine der Tipico Bundesliga stehen die Teilnehmer für das große eBundesliga-Finale der Saison 2019/20 fest! Am 1. & 2. Februar 2020 werden die Finalisten in der Expedithalle in Wien im Team- und Einzelfinale um den Titel kämpfen. Sky überträgt die beiden Finaltage live und frei-empfangbar auf Sky Sport Austria 1 HD sowie im Live-Stream auf skysportaustria.at, Facebook, Youtube und Twitch.



Die Finalisten:

Wolfsberger AC



Fabio Özelt (Wildcard)

Benjamin Zidej

Shpetim Zejnullahu

Christian Tschinder

Christoph Friedrich

Almir Serdarevic (Ersatzspieler)

FK Austria Wien

Marcel Holy (Wildcard)

David Neubauer (Wildcard)

Daniel Antonijevic

David Brekalo

Michael Krautsieder

Sandro Spick

Der Ersatzspieler wird in einer klubinternen Wertung ausgespielt.

spusu SKN St. Pölten

Manuel Niedermayr (Wildcard)

Koray Celikkiran

Asko Muratovic

Saban Dugonja

Furkan Cengiz

Peter Tiffi (Ersatzspieler)

FC Flyeralarm Admira

Armin Kamenjasevic

Milan Mrkonjic

Rafael Doja

Dominik Pfeiffer

Patrick Nöhrer (Ersatzspieler)

Die Wildcard wird an einen Admira-Profi der Tipico Bundesliga vergeben.

TSV Hartberg

Herbert Schachner (Wildcard)

David Winter

Thomas Dietrich

Adam Mahmoud

Sascha Just

René Nußbaumer (Ersatzspieler)

FC Red Bull Salzburg

Sercan Kara (Wildcard)

Maximilian Mayrhofer (Wildcard)

Andres Torres

Clemens Wanghofer

Raphael Vogl

Sebastian Eberl

Der Ersatzspieler wird in einer klubinternen Wertung ausgespielt.

LASK

Aleks Bejko (Wildcard)

Mahmut Gündüz

David Huemer

Haroun Yassin

Dominik Heimbuchner

Samet Kudun (Ersatzspieler)

SV Mattersburg

Patrick Uchatzy (Wildcard)

Ahmet Alan

Toni Stojanovic

Dominik Pils

Patrick Holler

Daniel Lehrner (Ersatzspieler)

SK Rapid Wien

Mario Viska (Wildcard)

Nico Pankratz (Wildcard)

David Hendler

Resul Demirci

Dominik Maier

Emrullah Demirci

Der Ersatzspieler wird in einer klubinternen Wertung ausgespielt.

SK Sturm Graz

Philipp Gutmann (Wildcard)

Mark Gruber

Josef Rehrl

Marco Ulz

Marcel Martinelli

Franz Heufler (Ersatzspieler)

SCR Altach

Dominik Lampacher (Wildcard)

Manuel Windegger

Katarina Vukoja

Batuhan Durkut

Nino Petrovic (Ersatzspieler)

WSG Tirol

Bastian Schwemberger (Wildcard)

Ajdin Islamovic

Thomas Grubauer

Muhammed Öney

Cem Korkmaz

Hannes Samselnig (Ersatzspieler)

Fotos: ÖFBL, Gregor Nesvadba / Nina John / Elena Klimenko / Moritz Scheer – Scheer a Moment / Daniel Pintea / Foto Scheinast / Gregor John / Georg Alfare